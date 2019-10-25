Ми вели розслідування, де фігурував Богдан – Горбатюк
Звільнений керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що його управління займалося розслідуванням справи, де фігурував глава Офісу президента Андрій Богдан.
Джерело: заява Горбатюка в ефірі "Громадського радіо"
Деталі: В управління Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити більше 3 мільярдів гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.
Дослівно Горбатюк: "Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 мільярди гривень боргу і виплату 32 мільйонів гривень Російській Федерації.
За цією справою вже більше року ми підготували проекти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана".
Що було раніше: Водночас, у Генпрокуратурі заявили, що нічого не знають про начебто підозру Богдану.
23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.
Таке рішення Горбатюк пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ. Формальною підставою звільнення Горбатюк вважає переатестацію прокурорів.
Офіційною причиною звільнення у ГПУ назвали "ліквідацію чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури".
У пресслужбі ГПУ УП уточнили, що Горбатюка звільнили і з посади керівника управління, і з генпрокуратури загалом.
Передісторія:
- 20 жовтня Горбатюк заявив, що створені при ГПУ кадрові комісії не мають права проводити атестації прокурорів.
- Так, усі прокурори та слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мають пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора.
- Наразі Офісу генпрокурора не існує, тому було створено інші комісії, при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Таким чином, на думку Горбатюка, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення можуть бути оскаржені й безперечно скасовані.
- Також наразі невідомо, за якими критеріями добирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.
- 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років.
- Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.