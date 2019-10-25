Ми вели розслідування, де фігурував Богдан – Горбатюк

Звільнений керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що його управління займалося розслідуванням справи, де фігурував глава Офісу президента Андрій Богдан.

Джерело: заява Горбатюка в ефірі "Громадського радіо"

Деталі: В управління Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити більше 3 мільярдів гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.

Дослівно Горбатюк: "Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 мільярди гривень боргу і виплату 32 мільйонів гривень Російській Федерації.

За цією справою вже більше року ми підготували проекти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана".

Що було раніше: Водночас, у Генпрокуратурі заявили, що нічого не знають про начебто підозру Богдану.

23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Таке рішення Горбатюк пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ. Формальною підставою звільнення Горбатюк вважає переатестацію прокурорів.

Офіційною причиною звільнення у ГПУ назвали "ліквідацію чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури".

У пресслужбі ГПУ УП уточнили, що Горбатюка звільнили і з посади керівника управління, і з генпрокуратури загалом.

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