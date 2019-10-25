Мы вели расследование, где фигурировал Богдан – Горбатюк
Уволенный руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, где фигурировал глава Офиса президента Андрей Богдан.
Источник: заявление Горбатюка в эфире "Громадського радіо"
Детали: В управление Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.
Дословно Горбатюк: "Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллиона гривен Российской Федерации.
По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана".
Что было раньше: В то же время, в Генпрокуратуре заявили, что ничего не знают о якобы подозрении Богдану.
23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.
В ГПУ сослались на статью о "ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры".
В пресс-службе ГПУ УП уточнили, что Горбатюка уволили и с должности руководителя управления, и из генпрокуратуры в целом.
Предыстория:
- 20 октября Горбатюк заявил, что созданные при ГПУ кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров.
- Так, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.
- Сейчас Офиса генпрокурора не существует, поэтому были созданы другие комиссии, при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом, по мнению Горбатюка, деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены.
- Также пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.
- 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.
- Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новый департамент в Генпрокуратуре.
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