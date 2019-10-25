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"Формула Штайнмаєра" не прийнятна у тому вигляді, в якому її пропонують Києву – Кучма

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 18:05

Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає неприйнятною формулу Штайнмаєра, доки не буде закону про роззброєння і кордон контролюватиме Україна.

Про це він сказав в коментарі журналістам в Чернігові в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Формула Штайнмаєра. Ми 5 років від неї відбивалися. Зараз погодилися, але поки (...) перед цією формулою в законі не буде виведення всіх військ, техніки, роззброєння, кордон щоб був відданий Україні – нічого там не можна провести (місцеві вибори). Формула Штайнмаєра, яка повинна розглядатися на рівні Верховної Ради і так далі, це не капітуляція, це також шлях, ми повинні обговорювати, якщо є пропозиції", – сказав Кучма.

"І ми не повинні відкидати все, що нам пропонують подумати над цим, але приймати чи не приймати – це вже інша справа. Звичайно, в тому вигляді, в якому нам пропонують - ні", – додав він.

Говорячи про перспективи врегулювання, український представник в ТКГ нагадав, що ще в 2015 році заявляв, що "мир в Україні залежить від Бога і від (президента РФ Володимира) Путіна".

"Воно дійсно так. Господь Бог, вибачте, нас не бачить, нашу трагедію, а Путін не хоче бачити. У нього немає бажання, щоб в Україні був мир. (...) Європейці - ви бачите їх поведінку (...) це трохи з моїх вуст звучить не зовсім коректно або грубо, може, але я кажу: ми завжди говорили про європейські цінності, про демократію і ми туди рухаємося семимильними кроками", – сказав Кучма.

"А за час у Мінському процесі у мене більше є думка, що на першому місці у них євро, а на другому вже - європейські цінності. Ми бачимо, що незважаючи на торговельні санкції, Європа торгувала і торгує з Росією", – зазначив експрезидент.

Нагадаємо:

  • Через погодження на переговорах у Мінську так званої "формули Штайнмаєра" щодо виборів на окупованих територіях Донбасу, яку частина суспільства розцінила як здачу національних інтересів, у Києві пройшло кілька велелюдних акцій протесту.

Читайте також: Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

"Українська правда" у Threads

Теми: формула ШтайнмаєраМінські угоди
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