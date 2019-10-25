Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявляет, что согласование Украиной так называемой формулы Штайнмайера не является капитуляцией, однако подчеркивает неприемлемость того варианта этого соглашения, который ныне предлагают Киеву.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Чернигове в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Формула Штайнмайера. Мы 5 лет от нее отбивались. Сейчас согласились, но пока (...) перед этой формулой в законе не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница чтобы была отдана Украине - ничего там нельзя провести (местные выборы). Формула Штайнмайера, которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения", – сказал Кучма.

"И мы не должны отвергать все, что нам предлагают подумать над этим, но принимать или не принимать - это уже другое дело. Конечно, в том виде, в котором нам предлагают – нет", – добавил он.

Говоря о перспективах урегулирования, украинский представитель в ТКГ напомнил, что еще в 2015 году заявлял, что "мир в Украине зависит от Бога и от (президента РФ Владимира) Путина".

"Оно действительно так. Господь Бог, простите, нас не видит, нашу трагедию, а Путин не хочет видеть. У него нет желания, чтобы в Украине был мир. (...) Европейцы - вы видите их поведение (...) Это немного из моих уст звучит не совсем корректно или грубо, может, но я говорю: мы всегда говорили о европейских ценностях, о демократии и мы туда движемся семимильными шагами", – сказал Кучма.

"А за время в Минском процессе у меня больше есть мнение, что на первом месте у них евро, а на втором уже - европейские ценности. Мы видим, что несмотря на торговые санкции, Европа торговала и торгует с Россией", – сказал экс-президент.

Напомним:

Из-за согласования на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам на оккупированных территориях Донбасса, какую часть общества расценила как сдачу национальных интересов, в Киеве прошло несколько многолюдных акций протеста.

Читайте также: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск