Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает неприемлемой формулу Штайнмайера, пока не будет закона о разоружении и граница не перейдет под контроль Украины.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Чернигове в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Формула Штайнмайера. Мы 5 лет от нее отбивались. Сейчас согласились, но пока (...) перед этой формулой в законе не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница чтобы была отдана Украине - ничего там нельзя провести (местные выборы). Формула Штайнмайера, которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения", – сказал Кучма.

"И мы не должны отвергать все, что нам предлагают подумать над этим, но принимать или не принимать - это уже другое дело. Конечно, в том виде, в котором нам предлагают – нет", – добавил он.

Говоря о перспективах урегулирования, украинский представитель в ТКГ напомнил, что еще в 2015 году заявлял, что "мир в Украине зависит от Бога и от (президента РФ Владимира) Путина".

"Оно действительно так. Господь Бог, простите, нас не видит, нашу трагедию, а Путин не хочет видеть. У него нет желания, чтобы в Украине был мир. (...) Европейцы - вы видите их поведение (...) Это немного из моих уст звучит не совсем корректно или грубо, может, но я говорю: мы всегда говорили о европейских ценностях, о демократии и мы туда движемся семимильными шагами", – сказал Кучма.

"А за время в Минском процессе у меня больше есть мнение, что на первом месте у них евро, а на втором уже - европейские ценности. Мы видим, что несмотря на торговые санкции, Европа торговала и торгует с Россией", – сказал экс-президент.

Напомним:

Из-за согласования на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам на оккупированных территориях Донбасса, какую часть общества расценила как сдачу национальных интересов, в Киеве прошло несколько многолюдных акций протеста.

Читайте также: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск