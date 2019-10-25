Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманий в аеропорту Харкова виявився заступником мера Філатова

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 18:25
Затриманий в аеропорту Харкова виявився заступником мера Філатова

Затриманий у п’ятницю в аеропорту "Харків" чоловік є заступником мера Дніпра Михайло Лисенко, який перебував у розшуку МВС.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Наразі його картки про розшук на сайті МВС вже немає.

Прокуратура Дніпра в коментарі "Українській правді" не спростувала, але і не підтвердила цю інформацію.

Раніше в п’ятницю прикордонна служба повідомила, що затримала в аеропорту чоловіка 1977 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі (29,5 млн грн.), Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук.

В мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко перебуває у плановій відпустці.

9 жовтня Лисенку та ще двом посадовцям мерії повідомили про підозру в розтраті понад 16,8 мільйона гривень бюджетних коштів на паспортизації вулиць.

Українська правда
Теми: ХарківФілатов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Харків
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Росіяни знову атакували Харків
В Офісі генпрокурора уточнили наслідки удару по Харкову: 1 загиблий, 3 поранених
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: