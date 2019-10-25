Затриманий в аеропорту Харкова виявився заступником мера Філатова

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 18:25

Затриманий у п’ятницю в аеропорту "Харків" чоловік є заступником мера Дніпра Михайло Лисенко, який перебував у розшуку МВС.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Наразі його картки про розшук на сайті МВС вже немає.

Прокуратура Дніпра в коментарі "Українській правді" не спростувала, але і не підтвердила цю інформацію.

Раніше в п’ятницю прикордонна служба повідомила, що затримала в аеропорту чоловіка 1977 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі (29,5 млн грн.), Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук.

В мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко перебуває у плановій відпустці.

9 жовтня Лисенку та ще двом посадовцям мерії повідомили про підозру в розтраті понад 16,8 мільйона гривень бюджетних коштів на паспортизації вулиць.

Українська правда

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Теми: Харків Філатов


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