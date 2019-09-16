Ремонт моста в Дніпрі: прокуратура оголосила в розшук підлеглих Філатова

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Понеділок, 16 вересня 2019, 14:47

Посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголосили в розшук.

Джерело: прес-служба прокуратури Дніпропетровської області

Дослівно: "В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі (ч.5 чт.191 КК України) заступника міського голови, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд, оголошено у розшук у зв’язку з переховуванням від слідства".

Деталі: Прокуратура традиційно не називає імена підозрюваних. За даними ЗМІ, підозру оголосили заступнику Філатова Михайлу Лисенку.

Іншим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Так засновника товариства-підрядника, що здійснювало ремонтні роботи, суд арештував на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі понад 40 млн. грн.; начальника дільниці триматимуть під вартою, якщо він не внесе заставу в 1 млн. грн.

Що відбулося раніше: Правоохоронці повідомили 7 особам підозру у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Передісторія:

  • У липні під час візиту президента до Дніпра Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
  • 9 серпня правоохоронці з експертами оглянули міст та взяли зразки бетону для судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.  
  • Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі  в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.
  • 7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.  
  • 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.
  • Філатов зазначив, що служби мерії співпрацюють зі слідством. "Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро".
  • 14 вересня Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра триває. Президент зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.

Українська правда

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Теми: Дніпро прокуратура


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