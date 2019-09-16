Ремонт моста в Дніпрі: прокуратура оголосила в розшук підлеглих Філатова

Посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголосили в розшук.

Джерело: прес-служба прокуратури Дніпропетровської області

Дослівно: "В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі (ч.5 чт.191 КК України) заступника міського голови, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд, оголошено у розшук у зв’язку з переховуванням від слідства".

Деталі: Прокуратура традиційно не називає імена підозрюваних. За даними ЗМІ, підозру оголосили заступнику Філатова Михайлу Лисенку.

Іншим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Так засновника товариства-підрядника, що здійснювало ремонтні роботи, суд арештував на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі понад 40 млн. грн.; начальника дільниці триматимуть під вартою, якщо він не внесе заставу в 1 млн. грн.

Що відбулося раніше: Правоохоронці повідомили 7 особам підозру у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

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