Оголошений в розшук заступник мера Дніпра пішов у відпустку

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, якого, за інформацією обласної прокуратури, підозрюють у причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту й оголосили в розшук, перебуває у плановій відпустці.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу мерії Дніпра.

Деталі: В мерії повідомили, що відпустка розпочалась 18 вересня й триватиме 15 днів. Заява про відпустку була підписана ще 2 вересня.

Раніше в пресслужбі міськради зазначали, що до 17 вересня включно посадовець перебуватиме у відрядженні в Туреччині.

Реакції на заяву прокуратури про підозру від Михайла Лисенка не було.

Що було раніше: Раніше у прокуратурі повідомили, що посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголосили в розшук.

Прокуратура не називала імена підозрюваних. За даними ЗМІ, підозру оголосили заступнику Філатова Михайлу Лисенку. Загалом повідомлялось, що правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких заступник мера.

Віцемера міста підозрюють у тому, що у змові з іншими фігурантами вони внесли "завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків". Збитки бюджету оцінюють в 29,5 мільйона гривень.

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