Оголошений в розшук заступник мера Дніпра пішов у відпустку

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Середа, 18 вересня 2019, 22:44

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, якого, за інформацією обласної прокуратури, підозрюють у причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту й оголосили в розшук, перебуває у плановій відпустці.

Джерело:  Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу мерії Дніпра.

Деталі: В мерії повідомили, що відпустка розпочалась 18 вересня й триватиме 15 днів. Заява про відпустку була підписана ще 2 вересня.

Раніше в пресслужбі міськради зазначали, що до 17 вересня включно посадовець перебуватиме у відрядженні в Туреччині.

Реакції на заяву прокуратури про підозру від Михайла Лисенка не було.

Що було раніше: Раніше у прокуратурі повідомили, що посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголосили в розшук.

Прокуратура не називала імена підозрюваних. За даними ЗМІ, підозру оголосили заступнику Філатова Михайлу Лисенку. Загалом повідомлялось, що правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких заступник мера.

Віцемера міста підозрюють у тому, що у змові з іншими фігурантами вони внесли "завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків". Збитки бюджету оцінюють в 29,5 мільйона гривень.

Передісторія:

  • У липні під час візиту президента до Дніпра Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
  • 9 серпня правоохоронці з експертами оглянули міст та взяли зразки бетону для судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.  
  • Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі  в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.
  • 7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.  
  • 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.
  • Філатов зазначив, що служби мерії співпрацюють зі слідством. "Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро".
  • 14 вересня Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра триває. Президент зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.

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Теми: Дніпро прокуратура


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