Оголошений в розшук заступник мера Дніпра пішов у відпустку
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, якого, за інформацією обласної прокуратури, підозрюють у причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту й оголосили в розшук, перебуває у плановій відпустці.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу мерії Дніпра.
Деталі: В мерії повідомили, що відпустка розпочалась 18 вересня й триватиме 15 днів. Заява про відпустку була підписана ще 2 вересня.
Раніше в пресслужбі міськради зазначали, що до 17 вересня включно посадовець перебуватиме у відрядженні в Туреччині.
Реакції на заяву прокуратури про підозру від Михайла Лисенка не було.
Що було раніше: Раніше у прокуратурі повідомили, що посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголосили в розшук.
Прокуратура не називала імена підозрюваних. За даними ЗМІ, підозру оголосили заступнику Філатова Михайлу Лисенку. Загалом повідомлялось, що правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких заступник мера.
Віцемера міста підозрюють у тому, що у змові з іншими фігурантами вони внесли "завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків". Збитки бюджету оцінюють в 29,5 мільйона гривень.
Передісторія:
- У липні під час візиту президента до Дніпра Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
- 9 серпня правоохоронці з експертами оглянули міст та взяли зразки бетону для судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.
- Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.
- 7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.
- 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.
- Філатов зазначив, що служби мерії співпрацюють зі слідством. "Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро".
- 14 вересня Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра триває. Президент зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua