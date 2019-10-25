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Задержанный в аэропорту Харькова оказался заместителем мэра Филатова

Пятница, 25 октября 2019, 18:25
Задержанный в аэропорту Харькова оказался заместителем мэра Филатова

Задержанный в пятницу в аэропорту "Харьков" мужчина является заместителем мэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.                

Прокуратура Днепра в комментарии "Украинской правде" не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.

Ранее в пятницу пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.

В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.

9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизацию улиц.

Украинская правда

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Темы: ХарьковФилатов
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