Задержанный в аэропорту Харькова оказался заместителем мэра Филатова

Задержанный в пятницу в аэропорту "Харьков" мужчина является заместителем мэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.

Прокуратура Днепра в комментарии "Украинской правде" не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.

Ранее в пятницу пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.

В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.

9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизацию улиц.