Задержанный в аэропорту Харькова оказался заместителем мэра Филатова
Задержанный в пятницу в аэропорту "Харьков" мужчина является заместителем мэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.
Сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.
Прокуратура Днепра в комментарии "Украинской правде" не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.
Ранее в пятницу пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".
Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.
В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.
9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизацию улиц.