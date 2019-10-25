ДБР: у заяві Чорновол немає нічого про злочини Портнова і Богдана

У заяві колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол не зазначені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення у 2012 та 2013 роках ексзаступником голови адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим і заступником міністра Кабінету міністрів Андрієм Богданом.

Джерело: ДБР, повідомлення Чорновол у Facebook

Дослівно: "Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не здійснює досудове розслідування щодо замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень (Богданом і Портновим – ред.)".

Деталі: У заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

У ДБР також повідомили: якщо Чорновол не згодна з невнесенням за її заявою відомостей до ЄРДР, вона може звернутися до суду.

Що передувало: 25 жовтня Чорновол оприлюднила відповідь ДБР від 15 числа цього місяця і заявила, що відомство нібито "почало слідство по її заяві" і "розслідує злочинну організацію Богдана і Портнова".

Хоча у документі йдеться про те, що заяву Чорновол "приєднали до матеріалів кримінального провадження" від 11 жовтня 2019 року.

Розслідується правопорушення, передбачене ч.1 ст.255 КК (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину).

Про яке саме провадження йдеться, у відповіді ДБР не вказано.

Також, згідно з документом, ДБР пообіцяло перевірити відомості у зверненні екснардепки під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

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