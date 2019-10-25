ДБР: у заяві Чорновол немає нічого про злочини Портнова і Богдана
У заяві колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол не зазначені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення у 2012 та 2013 роках ексзаступником голови адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим і заступником міністра Кабінету міністрів Андрієм Богданом.
Джерело: ДБР, повідомлення Чорновол у Facebook
Дослівно: "Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не здійснює досудове розслідування щодо замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень (Богданом і Портновим – ред.)".
Деталі: У заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
У ДБР також повідомили: якщо Чорновол не згодна з невнесенням за її заявою відомостей до ЄРДР, вона може звернутися до суду.
Що передувало: 25 жовтня Чорновол оприлюднила відповідь ДБР від 15 числа цього місяця і заявила, що відомство нібито "почало слідство по її заяві" і "розслідує злочинну організацію Богдана і Портнова".
Хоча у документі йдеться про те, що заяву Чорновол "приєднали до матеріалів кримінального провадження" від 11 жовтня 2019 року.
Розслідується правопорушення, передбачене ч.1 ст.255 КК (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину).
Про яке саме провадження йдеться, у відповіді ДБР не вказано.
Також, згідно з документом, ДБР пообіцяло перевірити відомості у зверненні екснардепки під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Передісторія:
- 9 жовтня Чорновол принесла на пресконференцію директора ДБР Романа Труби заяву про злочини Портнова і Богдана і заяву про злочин самого Труби.
- Чорновол вимагала, щоб Труба пообіцяв їй, що виконає закон і порушить провадження.
- Труба відповів, що звернення отримав і розгляне.