ГБР: в заявлении Черновол нет ничего о преступлениях Портнова и Богдана

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Пятница, 25 октября 2019, 20:21

В заявлении бывшего народного депутата Татьяны Черновол не указаны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в 2012 и 2013 годах экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андреем Портновым и замминистра Кабинета министров Андреем Богданом.

Источник: ГБР

Дословно: "Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не ведет досудебное расследование покушения на растрату средств госбюджета страны в размере более 3 млрд гривен (Богданом и Портновым - ред.)".

Детали: В заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления.

В то же время, в ГБР сообщили: если Черновол не согласна с невнесением по ее заявлению сведений в ЕРДР, она может обратиться в суд.

Что было ранее: 9 октября Черновол принесла на пресс-конференцию директора ГБР Романа Трубы заявление о преступлениях Портнова и Богдана и заявление о преступлении самого Трубы.

Экс-нардеп требовала, чтобы Труба обещал, что выполнит закон и откроет производство.

Труба ответил, что обращение получил и рассмотрит.

Украинская правда
Темы: ГБР Портнов Богдан Черновол


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