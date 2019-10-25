ГБР: в заявлении Черновол нет ничего о преступлениях Портнова и Богдана
В заявлении бывшего народного депутата Татьяны Черновол не указаны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в 2012 и 2013 годах экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андреем Портновым и замминистра Кабинета министров Андреем Богданом.
Источник: ГБР, сообщение Черновол в Facebook
Дословно: "Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не ведет досудебное расследование покушения на растрату средств госбюджета страны в размере более 3 млрд гривен (Богданом и Портновым - ред.)".
Детали: В заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления.
В то же время, в ГБР сообщили: если Черновол не согласна с невнесением по ее заявлению сведений в ЕРДР, она может обратиться в суд.
Что было ранее: 25 октября Черновол обнародовала ответ ГБР от 15 числа этого месяца и заявила, что ведомство якобы "начало следствие по ее заявлению" и "расследует преступную организацию Богдана и Портнова".
Хотя в документе говорится о том, что заявление Черновол "присоединили к материалам уголовного производства" от 11 октября 2019 года.
Расследуется правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления).
О каком именно производстве идет речь, в ответе ГБР не сказано.
Также, согласно документу, ГБР пообещало проверить сведения в обращении экс-нардепа в ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве.
Предыстория:
- 9 октября Черновол принесла на пресс-конференцию директора ГБР Романа Трубы заявление о преступлениях Портнова и Богдана и заявление о преступлении самого Трубы.
- Экс-нардеп требовала, чтобы Труба обещал, что выполнит закон и откроет производство.
- Труба ответил, что обращение получил и рассмотрит.