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На Донбасі троє поранених: один потрапив під обстріл, двоє підірвалися на розтяжці

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 20:57

Від початку доби до 19 години вечора 25 жовтня поранення отримав один військовий внаслідок обстрілу, двоє підірвалися на розтяжці під час відступу.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Поранення отримали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій".

Деталі: Збройні формування РФ та її найманці 9 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував обстріли неподалік Новомихайлівки, Красногорівки двічі поблизу Водяного, неподалік Лебединського, двічі поблизу Новозванівки, неподалік Хутора Вільного та Луганського.

24 жовтня бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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