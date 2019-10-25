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На Донбассе трое раненых: один попал под обстрел, двое подорвались на растяжке

Пятница, 25 октября 2019, 20:57

С начала суток до 19 часов вечера 25 октября ранение получил один военный в результате обстрела, двое подорвались на растяжке во время отступления.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций".

Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы неподалеку Новомихайловки, Красногоровки, дважды вблизи Водяного, неподалеку Лебединского, дважды вблизи Новозвановки, вблизи Хутора Свободного и Луганского.

24 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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