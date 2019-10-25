На Донбассе трое раненых: один попал под обстрел, двое подорвались на растяжке
С начала суток до 19 часов вечера 25 октября ранение получил один военный в результате обстрела, двое подорвались на растяжке во время отступления.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций".
Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Штаб зафиксировал обстрелы неподалеку Новомихайловки, Красногоровки, дважды вблизи Водяного, неподалеку Лебединского, дважды вблизи Новозвановки, вблизи Хутора Свободного и Луганского.
24 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.