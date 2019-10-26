Бойовики 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил
25 жовтня противник 13 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Бойовики застосовували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці вели вогонь поблизу Новомихайлівки, Красногорівки, Водяного, Авдіївки, Лебединського, Новозванівки, Хутора Вільного, Луганського, Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Луганського, Травневого.
Нагадаємо:
- Напередодні штаб ООС повідомляв про трьох поранених протягом 25 жовтня.
- 24 жовтня бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, поранивши одного українського військового.
powered by lun.ua