Боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил 

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Суббота, 26 октября 2019, 07:14

25 октября противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Источник: отчет ООС

Детали: Боевики применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели огонь вблизи

Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, Авдеевки, Лебединского, Новозвановки, Хутора Вольного, Луганского, Золотого-4 (за пределами участка разведения), Луганского, Травневого.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ООС Донбасс


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