Боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил
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Суббота, 26 октября 2019, 07:14
25 октября противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.
Источник: отчет ООС
Детали: Боевики применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели огонь вблизи
Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, Авдеевки, Лебединского, Новозвановки, Хутора Вольного, Луганского, Золотого-4 (за пределами участка разведения), Луганского, Травневого.
Напомним:
- Накануне штаб ООС сообщал о трех раненых в течение 25 октября.
- 24 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, ранив одного украинского военного.
Ольга Гетьманец, УП
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