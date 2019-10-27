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В КНДР заявили, що дружба Кім Чен Ина з Трампом не врятує від загострення між країнами

Неділя, 27 жовтня 2019, 08:45
В КНДР заявили, що дружба Кім Чен Ина з Трампом не врятує від загострення між країнами

Дружні відносини між главами КНДР і США Кім Чен Ином і Дональдом Трампом не є гарантією для запобігання або загострення корейсько-американських відносин.

Джерело: заява глави Комітету КНДР Кім Йон Чхора, опублікована на KCNA.kp

Деталі: У своїй заяві Чхор зазначив, що США "намагаються ізолювати і задушити" КНДР, а відносини між США і КНДР "через ворожі діяння і помилковы практики з боку США неодноразово могли зійти зі свого шляху і заплутатися, але все ще зберігаються - завдяки дружнім стосункам між Кім Чен Ином і президентом Трампом".

Дослівно: "Але всьому судилося мати межу. Дружні відносини між главами КНДР і США ніяк не можуть повернутися спиною до громадської думки і не є гарантією для запобігання або можливого загострення корейсько-американських відносин".

"Якщо США будуть тягнути час, висуваючи особисті дружні стосунки між лідерами, розраховуючи спокійно дотягнути до кінця цього року, це дурні мрії. Я не бажаю, щоб відома дипломатична фраза "немає ні вічного ворога, ні вічного друга" перетворилася на приказку "є вічний ворог, але немає вічного друга", - заявив глава Комітету КНДР.

Що передувало: Переговори про ядерне роззброєння між США і КНДР залишаються у глухому куті після провальної зустрічі Трампа і Кім Чен Ина у лютому 2019 року. Сторони звинувачують одна одну у провалі саміту.

У липні президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР.

Після проведених Пхеньяном ракетних випробувань дипломати з Великобританії, Франції і Німеччини вказали на необхідність збереження санкцій щодо Північної Кореї.

У вересні після заяви про готовність відновити переговори з США Північна Корея запустила два невпізнаних снаряда.

Пізніше КНДР звинуватила Вашингтон у зриві переговорів на робочому рівні з ядерного роззброєння, які 5 жовтня почалися в Швеції, заявивши, що Сполучені Штати приїхали на переговори "з порожніми руками".

Українська правда

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Теми: СШАКНДРядерна зброя
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