В КНДР заявили, что дружба Ким Чен Ына с Трампом не спасет от обострения между странами

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Воскресенье, 27 октября 2019, 09:45

Дружественные отношения между главами КНДР и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом не являются гарантией для предотвращения или обострения корейско-американских отношений.

Источник: заявление главы Комитета КНДР Ким Йон Чхора,  опубликованное KCNA.kp

Детали: В своем заявлении Чхор отметил, что США "пытаются изолировать и задушить" КНДР, а отношения между США и КНДР "из-за враждебных деяний и ошибочных практик со стороны США неоднократно могли сойти со своего пути и запутаться, но все еще сохраняются - благодаря дружеским отношениям между Ким Чен Ыном и президентом Трампом".

Дословно: "Но всему суждено иметь предел. Дружественные отношения между главами КНДР и США никак не могут повернуться спиной к общественному мнению и не являются гарантией для предотвращения или возможного обострения корейско-американских отношений". 

"Если США будут тянуть время, выдвигая личные дружеские отношения между лидерами, рассчитывая спокойно дотянуть до конца этого года, это глупые грезы. Я не желаю, чтобы известная дипломатическая фраза "нет ни вечного врага, ни вечного друга" обратилась в поговорку "есть вечный враг, но нет вечного друга", - заявил глава Комитета КНДР.  

Комментарий Чхора появился спустя несколько дней после того, как президент США объявил о "тесной связи" с лидером КНДР и заявил, что они "любят друг друга и разделяют взаимное уважение", отмечает AFP.

Предыстория: Переговоры о ядерном разоружении между США и КНДР остаются в тупике после провальной встречи Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года. 

Стороны обвиняют друг друга в провале саммита

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова проводить переговоры с режимом Северной Кореи по ракетно-ядерному разоружению КНДР.

После проведенных Пхеньяном ракетных испытаний дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали на необходимость сохранения санкций в отношении Северной Кореи.

В сентябре после заявления о готовности возобновить переговоры с США Северная Корея запустила два неопознанных снаряда. 

Позже КНДР обвинила Вашингтон в срыве переговоров на рабочем уровне по ядерному разоружению, которые 5 октября начались в Швеции, заявив, что Соединенные Штаты приехали на переговоры "с пустыми руками".

Украинская правда
Темы: США КНДР ядерное оружие


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