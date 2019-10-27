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Зеленському натякнули, що зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву

Неділя, 27 жовтня 2019, 13:35
Зеленському натякнули, що зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву

Зневага, висловлена офіційними особами щодо добровольців та АТОшників може призвести не до миру, а до гніву.

Джерело: нардеп, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук у Facebook

Дослівно: "У 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну. В час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- і україномовні стояли в чергах до військоматів. Деякі з них створили добробати. Добробати часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту". 

"Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям - "Дякуємо!". Будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами – не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова "Ви". Гнів завжди на "ти", - заявив Вакарчук. 

Що передувало: 

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".
  • Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему". 
  • Згодом у дописі на Facebook Зеленський заявив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей.
  • "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент. 
  • У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

Українська правда
Теми: ЗеленськийдобровольціАТОВакарчук
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