Зеленському натякнули, що зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву

Зневага, висловлена офіційними особами щодо добровольців та АТОшників може призвести не до миру, а до гніву.

Джерело: нардеп, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук у Facebook

Дослівно: "У 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну. В час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- і україномовні стояли в чергах до військоматів. Деякі з них створили добробати. Добробати часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту".

"Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям - "Дякуємо!". Будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами – не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова "Ви". Гнів завжди на "ти", - заявив Вакарчук.

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