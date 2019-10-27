Зеленскому намекнули, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу

Пренебрежение, высказанное официальными лицами в отношении добровольцев и АТОшникив может привести не к миру, а к гневу.

Источник: нардеп, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в Facebook

Дословно: "В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину. Во время, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно те, кого мы называем АТОшниками - люди разных профессий, разного происхождения, русско- и украиноязычные стояли в очередях к военкоматам. Некоторые из них создали добробаты. Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта".

"Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - заявил Вакарчук.

Предыстория: