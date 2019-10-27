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Зеленскому намекнули, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу

Воскресенье, 27 октября 2019, 13:35
Зеленскому намекнули, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу

Пренебрежение, высказанное официальными лицами в отношении добровольцев и АТОшникив может привести не к миру, а к гневу.

Источник: нардеп, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в Facebook

Дословно: "В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину. Во время, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно те, кого мы называем АТОшниками - люди разных профессий, разного происхождения, русско- и украиноязычные стояли в очередях к военкоматам. Некоторые из них создали добробаты. Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта".

"Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - заявил Вакарчук.

Предыстория: 

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".
  • Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я НЕ лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему".
  • Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей.
  • "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
  • В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка. 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийдобровольцыАТОВакарчук
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