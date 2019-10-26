Зеленський прокоментував "емоційні розмови" у Золотому

Президент Володимир Зеленський заявляє, що мешканці Золотого стурбовані через озброєних людей, які оселилися на околиці селища.

Джерело: пост Зеленського в Facebook

Дослівно: "Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними.

Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити".

Деталі: Президент зазначив, що провів у Золотому дві доби. Зокрема, він їздив на передову та зустрічався з учителями та лікарями.

"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення", - заявив він.

"Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде, і Україна знову буде єдиною", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: У суботу президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Зокрема, одному з людей у військовій формі Зеленський сказав: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".

Згодом у прес-центрі ООС заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент Володимир Зеленський, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

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