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Зеленський прокоментував "емоційні розмови" у Золотому

Субота, 26 жовтня 2019, 18:32
Зеленський прокоментував емоційні розмови у Золотому
прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський заявляє, що мешканці Золотого стурбовані через озброєних людей, які оселилися на околиці селища.

Джерело: пост Зеленського в Facebook

Дослівно: "Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними.

Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити".

Деталі: Президент зазначив, що провів у Золотому дві доби. Зокрема, він їздив на передову та зустрічався з учителями та лікарями.

"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення", - заявив він.

"Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде, і Україна знову буде єдиною", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: У суботу президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Зокрема, одному з людей у військовій формі Зеленський сказав: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".

Згодом у прес-центрі ООС заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент Володимир Зеленський, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

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Передісторія:

  • Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • У свою чергу глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія". 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • 9 жовтня на блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які прямували в Золоте, аби не допустити розведення сил.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петровське.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРозведення силдобровольці
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