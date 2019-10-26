У штабі ООС заявили, що добровольці перебувають у Золотому нелегально
У прес-центрі Операції об'єднаних сил наголошують, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент Володимир Зеленський, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
Джерело: прес-центр ООС
Дослівно: "У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували у приватному будинку і представилися добровольцями.
Однак вони не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних Сил.
Законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", більше знаним як Закон про операцію Об‘єднаних Сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю.
Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка".
Що було раніше: У суботу президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".
Зокрема, одному з людей у військовій формі Зеленський сказав: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".
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Передісторія:
- Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
- У свою чергу глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
- 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
- 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія". 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- 9 жовтня на блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які прямували в Золоте, аби не допустити розведення сил.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петровське.
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