У штабі ООС заявили, що добровольці перебувають у Золотому нелегально

У прес-центрі Операції об'єднаних сил наголошують, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент Володимир Зеленський, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

Джерело: прес-центр ООС

Дослівно: "У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували у приватному будинку і представилися добровольцями.

Однак вони не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних Сил.

Законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", більше знаним як Закон про операцію Об‘єднаних Сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю.

Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка".

Що було раніше: У суботу президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Зокрема, одному з людей у військовій формі Зеленський сказав: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".

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