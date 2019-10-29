Депутати від "Слуги народу" зробили собі щеплення

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 00:41

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і деяким народним депутатам від фракції "Слуга народу" зробили щеплення від дифтерії.

Джерело: сторінка партії у facebook 

У Слузі народу закликали громадян України не бути байдужими до здоров’я та зробити щеплення проти дифтерії. Народні обранці вакцинувалися прямо на робочому місці.

"Ін'єкцій в Україні достатньо. Не будьте байдужими до свого здоров’я й здоров‘я оточуючих — вакцинуйтеся, якщо ще не встигли цього зробити", - йдеться у дописі.

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки, загальною інтоксикацією й ураженням серцево-судинної та нервової систем. При ігноруванні хвороби можлива смерть.

Нагадаємо:

  • За даними Центру громадського здоров'я, напередодні випадок захворювання на дифтерію у школяра було підтверджено у Києві 
  • Раніше два випадки дифтерії виявили в Ужгороді.   
  • Також в Тернопільській області у 47-річного чоловіка було підтверджено випадок дифтерії.



Теми: Слуга народу Разумков Дмитро


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