Депутати від "Слуги народу" зробили собі щеплення
Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і деяким народним депутатам від фракції "Слуга народу" зробили щеплення від дифтерії.
Джерело: сторінка партії у facebook
У Слузі народу закликали громадян України не бути байдужими до здоров’я та зробити щеплення проти дифтерії. Народні обранці вакцинувалися прямо на робочому місці.
"Ін'єкцій в Україні достатньо. Не будьте байдужими до свого здоров’я й здоров‘я оточуючих — вакцинуйтеся, якщо ще не встигли цього зробити", - йдеться у дописі.
Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки, загальною інтоксикацією й ураженням серцево-судинної та нервової систем. При ігноруванні хвороби можлива смерть.
Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я, напередодні випадок захворювання на дифтерію у школяра було підтверджено у Києві
- Раніше два випадки дифтерії виявили в Ужгороді.
- Також в Тернопільській області у 47-річного чоловіка було підтверджено випадок дифтерії.
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