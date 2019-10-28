Депутаты от "Слуги народа" сделали себе прививку
Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и некоторым народным депутатам от фракции "Слуга народа" сделали прививки от дифтерии.
Источник: страница партии в facebook
В Слуге народа призвали граждан Украины не быть равнодушными к здоровью и сделать прививки против дифтерии. Народные избранники вакцинировались прямо на рабочем месте.
"Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать", - говорится в заметке.
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек ротоглотки, общей интоксикацией и поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. При игнорировании болезни возможна смерть.
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья, накануне случай заболевания дифтерией у школьника была подтверждена в Киеве.
- Ранее два случая дифтерии выявили в Ужгороде.
- Также в Тернопольской области у 47-летнего мужчины был подтвержден случай дифтерии.