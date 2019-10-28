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Депутаты от "Слуги народа" сделали себе прививку

Понедельник, 28 октября 2019, 23:41
Депутаты от Слуги народа сделали себе прививку

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и некоторым народным депутатам от фракции "Слуга народа" сделали прививки от дифтерии.

Источник: страница партии в facebook

В Слуге народа призвали граждан Украины не быть равнодушными к здоровью и сделать прививки против дифтерии. Народные избранники вакцинировались прямо на рабочем месте.

"Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать", - говорится в заметке.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек ротоглотки, общей интоксикацией и поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. При игнорировании болезни возможна смерть.

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья, накануне случай заболевания дифтерией у школьника была подтверждена в Киеве
  • Ранее два случая дифтерии выявили в Ужгороде.
  • Также в Тернопольской области у 47-летнего мужчины был подтвержден случай дифтерии.

Темы: Слуга народаРазумков Дмитрий
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