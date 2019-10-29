Кабмін виділив 300 млн грн на доступне житло

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 03:33

Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в Маріуполі Донецької області виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 сімей.

Джерело: Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"Виділили додаткові 300 млн грн на будівництво доступного житла для 950 сімей (з них 200 - сім'ї ветеранів АТО) в передмісті Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова", - написав Гончарук.

Він зазначив, що особливу увагу приділили безпеці учнів на прифронтових територіях.

Також будуть поліпшуватися умови для підприємців. Крім того, посилять безпеку мореплавання в акваторії Азовського моря. Разом з тим, перетин контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чонгар" з Херсонської області до Криму стануть швидкими і зручними.

За словами Гончарука, поліпшили процедуру відбору кандидатів на державні служби і зробили її більш прозорою, ввели тестування, яке буде проводити Центр оцінювання.

Також визначили порядок сплати внесків від України до бюджетів ООН, що послужить зростанню фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі і буде сприяти поглибленню співпраці з Альянсом.

Крім того звільнили заступників міністра інфраструктури і міністра розвитку громад і територій, а також голови державного агентства водних ресурсів. Призначили нового державного секретаря міністерства культури, молоді і спорту та погодили призначення голів обласних держадміністрацій у Волинській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

Теми: Гончарук


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