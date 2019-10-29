Богдан зізнався, чому його не було на зустрічі з Трампом

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його не було на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, тому що президент України Володимир Зеленський попросив його не йти.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді"

Богдан на питання, чому його не було на зустрічі з президентом США: "На зустрічі з Трампом? Чесно, не знаю. Володимир Олександрович сказав, що, мабуть, мені туди не треба йти".

Деталі: Богдан допускає, що таке прохання пов'язане з негативним ставленням до нього під час призначення на посаду голови ОП.

Крім того глава ОП прокоментував твіт адвоката Трампа Руді Джуліані, який 11 травня заявив, що не приїде в Україна на зустріч з президентом, бо Зеленський оточений "ворогами Трампа".

Богдан заявив, що у той час в офісі президента України і не планували зустрічатися з Джуліані. Глава ОП запевнив, що на той час ніяких домовленостей не було, і в ОП навіть не знали, що Джуліані має прилетіти.

Також Богдан, коментуючи бажання адвокатів Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, які працювали на Джуліані, зустрітися ще до інавгурації Зеленського заявив, що в офісі президента прийняли рішення "не зустрічатися з жодними особами, які не наділені офіційним статусом".

Очільник офісу президента також назвав зустріч помічника президента Зеленського Андрія Єрмака з Джуліані та його адвокатами "зустріччю, яка не мала офіційного забарвлення".

Богдан запевнив, що не брав участі у прийнятті рішень про поїздку Єрмака. Він стверджує, що не знає, про що говорив Єрмак з Джуліані.

Пряма мова: "Мабуть, якщо така зустріч відбулася, то це було рішення Андрія, оскільки він позаштатний помічник (насправді радник – УП), і це дозволяє йому проводити такі зустрічі, які не мають офіційного забарвлення".

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