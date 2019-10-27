Імпічмент Трампа: Парнас і Фруман готували візит Джуліані до Києва для зустрічі з Зеленським

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в травні 2019 року планував візит в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, якого він мав підштовхнути до розслідування щодо Байдена.

Джерело: BuzzFeed.News

Деталі: За даними видання, Джуліані є почесним мером Анатовки - соціально-адаптаційного проекту у Київській області, призначеного для біженців зі сходу України та побудованого в 2014 році на кошти єврейської громади.

Дослівно: "За допомогою даного проєкту за посередництва Льва Парнаса та Ігоря Фрумана для Джуліані намагалися організувати зустріч з новообраним президентом України, якого він мав підштовхнути до розслідування щодо Байдена".

За словами Джуліані у коментарі New York Times, його візит в Україну планувався нібито для участі у заході в неназваній єврейській громаді, де колишній мер Нью-Йорка мав виступити з промовою.

За кілька днів у своєму пості на Facebook Моше Реувен Асман - головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад, один з організаторів проекту "Анатовка" - повідомив, що Джуліані запросили виступити від спільноти "Анатовка" і благодійної організації Фрумана з Нью- Йорка.

Однак візит Джуліані було скасовано, оскільки Зеленський відмовився зустрітися з ним.

Замість України Джуліані і Парнас вирушили до Парижа, де вони зустрілися з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, який був одним із джерел кампанії Джуліані по Україні, пише видання.

У Парижі також був присутній Асман, де і подарував колишньому меру Нью-Йорка символічний ключ від Анатовки.

Серед спонсорів Анатовки - соратник Джуліані Ігор Фруман, проросійський політик, чинний нардеп Вадим Рабинович і казахський олігарх Олександр Машкевич, чия компанія Eurasian National Resources Corporation є фігурантом справи про корупцію у Великобританії.

Фруман був публічним спонсором проекту протягом мінімум двох років. Наприкінці 2017 року він заснував нью-йоркську благодійну організацію "Американські друзі Анатовки", яка, згідно з фінзвітами, зібрала трохи більше 1300 доларів, дані за 2018 рік не опубліковані.

Згідно з даними, якими володіє BuzzFeed News, щонайменше протягом двох років Парнас і Фруман робили пожертвування і запитували фінансову підтримку єврейських благодійних організацій в рамках міжнародних зусиль по налагодженню зв'язків з впливовими політиками.

"Документи свідчать про те, що на додаток до внеску у проект "Анатовка" Фруман і Парнас зробили невідоме раніше пожертвування в розмірі 25 тис. доларів на адресу фонду "Молодий Ізраїль" - некомерційної організації в Нью-Йорку, керованої Джозефом Фрагером, який раніше займався збором грошей для міністра енергетики США Ріка Перрі".

Пожертвування мало місце у серпні 2018 року від імені компанії Global Energy Partners LLC, яка має аналогічну назву з Global Energy Producers - компанією Delaware LLC, створеної для укладення угоди з продажу американського скрапленого природного газу в Україну.

Пожертвування в розмірі 325 тис. доларів, зроблене у 2018 році від імені Global Energy Producers на адресу "America First Action" - кампанії на підтримку Трампа на виборах 2016 року - стало одним з декількох внесків, які згадуються в справі про імпічмент Трампа і походження коштів якого Фруман і Парнас приховували.

"Фінансова підтримка соратниками Джуліані благодійних організацій дозволила їм отримати доступ до певних фігур в США та Ізраїлі, а також до бізнесменів в Україні, що дозволило зміцнити їхню кампанію з Джуліані з метою спробувати викопати бруд і висунути теорії змови про кандидата в президенти від Демократичної партії і колишньому віце-президенту Джо Байдену", - пише BuzzFeed.

Знати більше:

Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

Нагадаємо,