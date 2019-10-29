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Богдан признался, почему его не было на встрече с Трампом

Вторник, 29 октября 2019, 10:18

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что его не было на встрече с президентом США Дональдом Трампом, потому что президент Украины Владимир Зеленский попросил его об этом.

Источник: интервью Богдана "Украинской правде"

Богдан на вопрос, почему его не было на встрече с президентом США: "На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти.

Детали: Богдан допускает, что такая просьба связана с негативным отношением к нему при назначении на должность председателя ОП.

Кроме того, глава ОП прокомментировал твит адвоката Трампа Руди Джулиани, который 11 мая заявил, что не приедет в Украину на встречу с президентом, потому Зеленский окружен "врагами Трампа".

Богдан заявил, что в то время в офисе президента Украины и не планировали встречаться с Джулиани. Глава ОП заверил, что в то время никаких договоренностей не было, и в ОП даже не знали, что Джулиани должен прилететь.

Также Богдан, комментируя желание адвокатов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые работали на Джулиани, встретиться до инаугурации Зеленского заявил, что в офисе президента приняли решение "не встречаться ни с какими лицами, которые не наделены официальным статусом".

Глава офиса президента также назвал встречу помощника президента Зеленского Андрея Ермака с Джулиани и его адвокатами "встречей, которая не имела официальной окраски".

Богдан заверил, что не участвовал в принятии решений о поездке Ермака. Он утверждает, что не знает, о чем говорил Ермак с Джулиани.

Прямая речь: "Видимо, если такая встреча состоялась, то это было решение Андрея, поскольку он внештатный помощник (на самом деле советник - УП), и это позволяет ему проводить такие встречи, которые не имеют официальной окраски".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 23-26 сентября находился с рабочим визитом в США, где участвовал в заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  • В рамках визита Зеленский выступил с трибуны ГА ООН и встретился с президентом США Дональдом Трампом.
  • В состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека, среди них и Богдан.

Украинская правда
Темы: БогданТрампЗеленскийСШАОфис президента
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