"Права рука" Зеленського не переймається падінням рейтингу президента

Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає зниження рейтингу президента Володимира Зеленського ситуативним і не суттєвим.

Джерело: в інтерв’ю "Українській правді" Богдан прокоментував просідання рейтингу Зеленського на 7%

Пряма мова: "Не "формула Штайнмаєра" отримала такий негатив, не було зменшення рейтингів, а це був просто зрозумілий процес: через звільнення полонених було величезне зростання (рейтингу – ред.), він був ситуативний, він не міг триматися довго на позначці у 73%.

Тому це звичайний період, коли (рейтинг) починає з часом трошки падати, він просідає, а не падає.

Деталі: На думку Богдана, "і швидкість прийняття законів, і різні закони дискутивні, і земельна реформа, і "формула Штайнмаєра" – це не змінило ставлення суспільства до президента, взагалі не змінило".

Він також зазначив: "Ми дуже добре розуміємо соціологію, і ми нічого не робимо, поки не попробуємо зробити. Поки не зрозуміємо, як це буде сприйнято суспільством".

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