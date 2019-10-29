"Правую руку" Зеленского не беспокоит падение рейтинга президента

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Вторник, 29 октября 2019, 11:24

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает снижение рейтинга президента Владимира Зеленского ситуативным и не существенным.

Источник: в интервью "Украинской правде" Богдан прокомментировал проседание рейтинга Зеленского на 7%

Прямая речь: "Не "формула Штайнмайера" получила такой негатив, не было уменьшение рейтингов, а это был просто понятный процесс: из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга – ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73%.

Поэтому это обычный период, когда (рейтинг) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает".

Детали: По мнению Богдана, "и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" – это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило".

Он также отметил: "Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом".

Темы: Богдан Зеленский социология формула Штайнмайера


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