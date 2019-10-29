Кияни розповіли, кого хочуть бачити мером столиці

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 12:05

Якби вибори мера Києва відбувалися в середині жовтня, то  перемогу отримав би чинний міський голова Віталій Кличко.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 11-22 жовтня   

Деталі: Серед тих, хто визначився зі своїм вибором, 36,6% проголосували б за Віталія Кличка, 18% – за нардепа від "Слуги народу" та ексгендиректора "1+1 Медіа" Олександра Ткаченка та 12,6% – за телеведучого Андрія Пальчевського. 

 

Ще 8,6% віддали б свій голос за Олександра Попова, який очолював Київську адміністрацію у 2010-2013 роках,  8,1% – за екснардепа Миколу Томенка та 5,7% – за екснардепа Борислава Березу.

4,7% киян воліли б бачити мером екснардепа, "свободівця" Андрія Іллєнка, 3,2% – депутата Київради, у березні-червні 2014 року голову КМДА Володимира Бондаренка та 1,2% – депутата Київради, ресторатора Сергія Гусовського.

Ще 1,5% опитаних підтримали б на виборах інших кандидатів.

Опитування проходило з 11 до 22 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера було опитано 803 респонденти, що мешкають у Києві, віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% – для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% – для показників близьких до 12% або 88%, 1,6% ­– для показників близьких до 5% або 95%.

Знати більше: Заміна мерів і "формула Штайнмаєра". Як Зеленський готує місцеві вибори

Передісторія:

  • У "Слузі народу" мають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації – Ткаченко і бізнесмен Андрій Холодов.
  • Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови КМДА з кінця липня.
  • 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.
  • Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
  • 7 жовтня Ткаченко подав декларацію кандидата на пост голови Київської міської державної адміністрації.
  • 11 жовтня Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня перші місцеві вибори у 86 об'єднаних територіальних громадах.

Українська правда
Теми: Київ вибори


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