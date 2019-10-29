Киевляне рассказали, кого хотят видеть мэром столицы

Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября, то победу одержал бы действующий мэр Виталий Кличко.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 11-22 октября

Детали: Среди тех, кто определился со своим выбором, 36,6% проголосовали бы за Виталия Кличко, 18% – за нардепа от "Слуги народа" и экс-гендиректора "1 + 1 Медиа" Александра Ткаченко и 12,6% – за телеведущего Андрея Пальчевского.

Еще 8,6% отдали бы свой голос за Александра Попова, который возглавлял Киевскую администрацию в 2010-2013 годах, 8,1% – за экс-нардепа Николая Томенко и 5,7% – за экс-нардепа Борислава Береза.

4,7% киевлян предпочли бы видеть мэром екснардепа, "свободовца" Андрея Ильенко, 3,2% – депутата Киевсовета, в марте-июне2014 года главу КГГА, Владимира Бондаренко и 1,2% – депутата Киевсовета, ресторатора Сергея Гусовского.

Еще 1,5% опрошенных поддержали бы на выборах других кандидатов.

Опрос проходил с 11 по 22 октября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 803 респондента, проживающих в Киеве, в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% – для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% – для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% – для показателей близких к 5% или 95%.

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