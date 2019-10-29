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Богдан: Я не стараюсь бути поганим, я тролю людей

Вівторок, 29 жовтня 2019, 12:28

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що, не дивлячись на посаду, він вільна людина, яка любить вечірки і тролити людей у Facebook.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді"

Пряма мова Богдана: "Мені здається, що я весела і щира людина. У мене не є самоціль – влада чи гроші. У мене є самоціль – досягнення якогось результату і комфорт тої обстановки, в якій я знаходжусь.

Якщо говорити щиро, так це ж правда – я адвокат Коломойського, я люблю вечірки, я постійно ходжу в якісь клуби, ресторани і нічні заклади. І веду відкритий спосіб життя, я стараюсь появлятися там без охорони. 

І коли я йшов сюди (в Офіс президента – УП), я попереджав, що буду це робити, тому що це є частина мого життя, вона не суперечить ні законам, ні якійсь публічній етиці. І я не розумію, чому маю від цього відмовлятися".

Про пости у Фейсбуці і про те, чи намагається бути поганим хлопцем: "Ні, я не стараюсь бути поганим. Просто я веселюся, жартую таким чином. Я таким чином тролю людей…

Я – вільна людина, я висловлюю свої думки і буду це робити далі. Якщо це комусь не подобається, це його право".

Деталі: На його думку, він нікого не ображає у мережі. Глава ОП додав, що він просто висловлює власні думки і не розуміє, чому має себе обмежувати і говорити неправду.

Попри посаду Богдан у Facebook час від часу коментує чвари у які потрапляє. Зокрема, щодо поїздки у Сен-Тропе на весілля до Андрія Довбенка, якого називали "смотрящим" за Мін’юстом в часи Павла Петренка.

 
 

Критиків Богдан у мережі називає "парахоботікамі". За його словами, він їздив на весілля до "смотрящого" у вільний від роботи час. 

 

Також він жартував над амплуа "сірого кардинала", який постійно нашіптує щось на вухо президенту.

 

24 жовтня Богдан у Facebook написав, що щодо нього розповсюджують фейки і до цього причетна команда п'ятого президента Петра Порошенка. Він вважає, що відповідальний за антипіар прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко: "Повірте і я про Вас пам’ятаю! Святик, я знаю це ти. Готуйся".

 

Українська правда
Теми: БогданОфіс президентаЗеленськийскандал
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