Богдан: Я не стараюсь быть плохим, я троллю людей

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что, несмотря на должность, он свободный человек, который любит вечеринки и тролить людей в Facebook.

Источник: интервью Богдана "Украинской правде"

Прямая речь Богдана: "Мне кажется, что я веселый и искренний человек. У меня нет самоцели - власть или деньги. У меня есть самоцель - достижение какого-то результата и комфорт той обстановки, в которой я нахожусь.

Если говорить искренне, так это же правда - я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие-то клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны.

И когда я шел сюда (в Офис президента - УП), я предупреждал, что буду это делать, потому что это часть моей жизни, она не противоречит ни законам, ни какой-то публичной этике. И я не понимаю, почему я должен от этого отказываться".

О постах в Фейсбуке и о том, пытается ли быть плохим парнем: "Нет, я не стараюсь быть плохим. Просто я веселюсь, шучу таким образом. Я таким образом троллю людей...

Я - свободный человек, я выражаю свои мысли и буду это делать дальше. Если это кому-то не нравится, это его право".

Детали: По его мнению, он никого не обижает в сети. Глава ОП добавил, что он просто выражает свои мысли и не понимает, почему должен себя ограничивать и говорить неправду.

Несмотря на должность, Богдан в Facebook время от времени комментирует раздоры в которые попадает. В частности, относительно поездки в Сен-Тропе на свадьбу к Андрею Довбенко, которого называли "смотрящим" за Минюстом во времена Павла Петренко.

Критиков Богдан в сети называет "парахоботиками". По его словам, он ездил на свадьбу к "смотрящему" в свободное от работы время.

Также он подшучивал над амплуа "серого кардинала", который постоянно нашептывает на ухо президенту.

24 октября Богдан в Facebook написал, что относительно него распространяют фейки и к этому причастна команда пятого президента Петра Порошенко. Он считает, что ответственность за антипиар несет пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко: "Поверьте и я о Вас помню! Святик, я знаю это ты. Готовься".