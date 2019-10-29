Зеленський прокоментував розведення військ біля Золотого: "Прекрасно"

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 14:58
Офіс президента

Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ біля Золотого Луганській області.

Джерело: коментар журналістам у кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі, поданий виданням "Новости Донбасса".

Пряма мова: "Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких обстрілів".

Деталі: Коли журналісти попросили Зеленського прокоментувати інформацію про розведення у Золотого, він сказав, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС. У свою чергу одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є. "Прекрасно, прекрасно", - відреагував Зеленський.

За словами президента, дзеркальне відведення військ почалося, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Цього ж дня в штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Чому це важливо: Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов Росії для проведення саміту "нормандської четвірки".



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