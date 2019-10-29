Штаб ООС підтвердив розведення військ в Золотому

У Штабі ООС підтвердили, що розведення розведення сил і засобів у Золотому-4 розпочалось.

Джерело: пресцентр ООС, Українська правда

Дослівно: "Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня".

Деталі: У штабі додали, що початок розведення сил та засобів було підтверджено представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За даними УП, спостерігачі ОБСЄ усе фільмують і запускають безпілотники над позиціями.

Військові уточнили, що обстріл в цьому районі, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів.

У штабі запевнили, що українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців.

Що було раніше: Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок, 29 жовтня.

В цей же день в штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Ввечері 28 жовтня з'явилася інформація про обстріл позиції добровольців у Золотому зі стрілецької зброї.

Згідно з Мінськими домовленостями, розведення сил і засобів на лінії розмежування може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.

За даними штабу ООС, українською стороною вжито усіх необхідних заходів для того, щоб відведення сил і засобів не послабило оборонних можливостей українських підрозділів на визначеній ділянці лінії розмежування.

Чому це важливо: Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".

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