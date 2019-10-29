Пристайко заявив про початок розведення сил у Золотому

Попри обстріли міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок, 29 жовтня.

Джерело: заява Пристайка у вівторок в Маріуполі, "Інтерфакс-Україна", liga.net

Дослівно Пристайко: "До самої зустрічі в "нормандської форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня... Це розведення військ, які безпосередньо залучені на лінії контакту...

Ми також щодня бачимо інформацію про обстріл. У Золотому останній обстріл був 18 жовтня, за інформацією СММ, тобто, десять днів тому. Сім днів ми витримали і почали розведення. Далі буде Петрівське".

Деталі: За словами міністра, процес розведення буде підтверджено спостерігачами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Пристайко додав, що після Золотого і дотримання необхідного режиму припинення вогню буде також розведення сил в Петровському.

29 жовтня в ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Після розведення сил у Петрівському і Золотому розведення планують розпочати у районі Богданівки, далі – ще на чотирьох ділянках та вздовж усієї лінії зіткнення.

Загалом у ООС виділяють близько 30 населених пунктів, де мають провести розведення.

Сам процес відведення займатиме 30 діб і розпочнеться, коли впродовж 7 діб зберігатиметься режим тиші.

На безпосереднє відведення сил і засобів дається три доби.

Процес відведення ЗСУ будуть контролювати представники СММ ОБСЄ, а контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК.

Хто здійснюватиме контроль за відведенням збройних формувань бойовиків, окрім СММ ОБСЄ, наразі ще невідомо.

Що було раніше: Ввечері 28 жовтня з'явилася інформація про обстріл позиції добровольців у Золотому зі стрілецької зброї.

Згідно з Мінськими домовленостями, розведення сил і засобів на лінії розмежування може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.

За даними штабу ООС, українською стороною вжито усіх необхідних заходів для того, щоб відведення сил і засобів не послабило оборонних можливостей українських підрозділів на визначеній ділянці лінії розмежування.

Чому це важливо: Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".

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