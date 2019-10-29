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Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого: "Прекрасно"

Вторник, 29 октября 2019, 13:58
Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого: Прекрасно
Офис президента

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области.

Источник: комментарий журналистам в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, поданный изданием "Новости Донбасса".

Прямая речь: "Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов".

Детали: Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", – отреагировал Зеленский.

По словам президента, зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

Что было ранее: 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

В этот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Однако позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом одно из условий России для проведения саммита "нормандской четверки".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разведение силЗолотоеДонбассЗеленский
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