Загибель ексміністра: назвали попередні причини падіння вертольоту з Кутовим

Попередніми причинами авіакатастрофи, в результаті якої загинув ексміністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, можуть бути погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління вертольотом.

Джерело: Директор Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України Олег Бабенко, УНІАН.

Пряма мова Бабенко: "Зараз працює спеціальна комісія, яка розслідує причини авіакатастрофи. Розслідування буде складним. Там все згоріло. Чорні ящики на цьому типі вертольотів не встановлюються.

Але вже зрозуміло, що Кутовий розбився на вертольоті через погані погодні умови і відсутність достатнього досвіду з управління повітряним судном".

Що передувало: 21 жовтня ДСНС повідомила, що у Полтавській області впав вертоліт "Робінсон-44", в результаті чого загинула людина.

За даними служби, гелікоптер летів з Києва на Полтавщину. Пізніше стало відомо, що загиблим є ексміністр Кутовий. За даними поліції, він сам пілотував літальний апарат.

Після авіатрощі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил на транспорті.