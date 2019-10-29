Гибель экс-министра: назвали предварительные причины падения вертолета с Кутовым

Предварительными причинами авиакатастрофы, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, могут быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

Источник: Директор Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко, УНИАН.

Прямая речь Бабенко: "Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются.

Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном".

Детали: По его словам, пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю.

По информации Бабенко, у Кутового было всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта: "Пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности".

Что было ранее: 21 октября ГСЧС сообщила, что в Полтавской области упал вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб человек. По данным службы, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.

Позже стало известно, что погибшим является экс-министр Кутовой. По данным полиции, он сам пилотировал летательный аппарат.

После крушения следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил на транспорте.