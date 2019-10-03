У Зеленського є два сценарії для виборів на Донбасі

Офіс президента розглядає два сценарії проведення виборів на окупованій території Донбасу – разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року, або позачергові вибори в ОРДЛО навесні-влітку.

Джерело: стаття УП "Заміна мерів і "формула Штайнмайєра". Як Зеленський готує місцеві вибори".

Дослівно: "Одразу кілька джерел в Офісі і партії президента підтвердили нам інформацію про два головних сценарії, які розглядають на Банковій, – строкові вибори восени або зміна Конституції і вибори на межі весни і літа".

Деталі: Співрозмовники УП відзначають, що Україна не дуже хоче відривати вибори на Донбасі від решти. Та й росіянам і сепаратистам такий варіант навряд чи підійде, бо після дострокових місцевих навесні все одно будуть строкові восени, а за півроку української влади політичний ланшафт Донбасу може дуже змінитись.

Другий варіант пропонує синхронізувати донецькі вибори з загальноукраїнськими, і чекати з ними до останньої неділі жовтня 2020 року. Але наразі невідомо, чи задовольнить таке рішення усі сторони, і хто та на яких підставах керуватиме цими територіями ще майже рік.

Щоб вирішити це питання в оточенні Зеленського розглядають можливість провести синхронні чергові місцеві вибори раніше. Але для цього потрібно внести зміни до Конституції України, де прописано, що чергові вибори проходять в "останню неділю жовтня".

Це надскладне питання розділило монолітну команду президента Зеленського.

Зокрема, голова Офісу президента Андрій Богдан, який був драйвером двох попередніх виборчих кампаній, ідеологом розпуску Ради та швидкого захоплення влади, до зміни Конституції і виборів навесні ставиться скептично.

Натомість його перший заступник Сергій Трофімов, який відповідає за регіональну політику в ОПУ, спільно з міністерством розвитку громад та територій і профільним комітетом ВР зараз опрацьовують обидва варіанти розвитку подій.

Відзначається, що зміни до Конституції стануть потрібними лише в тому випадку, якщо зустріч (чи зустрічі) в "нормандському форматі" відбудеться і буде успішною.

У команді президента очікують, що саміт лідерів "Нормандської четвірки" пройде у жовтні.

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