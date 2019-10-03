Водії заблокували ПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною

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Четвер, 3 жовтня 2019, 14:31

На одному із найбільших пунктів пропуску на Закарпатті – "Тиса" водії мікроавтобусів на знак протесту заблокували рух.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Дослівно у повідомленні прикордонників: "Інформуємо, що з 9.30 рух транспортних засобів на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Тиса" частково заблоковано громадянами, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства".

Деталі: Прикордонники радять громадянам, які планують поїздки за кордон, врахувати дану інформацію та, по можливості, планувати подорож через інші пункти пропуску. За їхніми даними станом на 12 годину на пункту пропуску "Тиса" стояла черга із 60 автомоблів.

Інші ПП на кордоні з Угорщиною працюють нормально.

 

Mukachevo.net

Що стало причиною блокування не повідомляється. Місцеве видання Mukachevo.net повідомило, що рух через пункт пропуску ввечері 2 жовтня заблокували водії мікроавтобусів на знак протесту, у зв'язку з тим, що що їх не хочуть пропускати із товаром з Європи.

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Теми: митниця кордон Угорщина Закарпаття


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