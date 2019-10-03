Зеленський вніс на розгляд Ради новий склад ЦВК
Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії.
Про це повідомляє у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.
У списку 17 кандидатур, з яких 12 - представники, подані фракцією "Слуга народу", 2 висуванців "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Євросолідарності" та "Голосу".
Дослівно: "Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії:
Боярчук Оксани Борисівни ("Слуга народу"),
Буглака Юрія Олександровича, ("Європейська солідарність"),
Гатаулліної Олени Аухатівни ("Слуга народу"),
Гевка Андрія Євгеновича ("Голос") ,
Глущенко Вікторії Анатоліївни ("Батьківщина"),
Греня Віталія Вячеславовича ("Слуга народу"),
Діденка Олега Миколайовича ("Слуга народу"),
Дубовика Сергія Олеговича ("Опозиційна платформа – За життя"),
Євстігнєєва Андрія Сергійовича ("Слуга народу"),
Єфремової Ірини Олексіївни ("Слуга народу"),
Кармази Олександри Олександрівни ("Слуга народу"),
Любченка Павла Миколайовича ("Слуга народу"),
Мірошниченка Юрія Романовича ("Опозиційна платформа – За життя"),
Перепелюка Володимира Григоровича ("Слуга народу"),
Плукаря Віталія Володимировича ("Слуга народу"),
Постівого Сергія Олександровича ("Слуга народу"),
Фрицького Юрія Олеговича" ("Слуга народу").
Згідно з документом, подання внесено Зеленським у четвер, 3 жовтня.
У свою чергу лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав агентству "Інтерфакс-Україна", що в четвер подання президента про склад ЦВК Верховна Рада розглядати не буде.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський на два тижні прострочив внесення нового складу ЦВК.
Передісторія:
- 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.
- Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
- 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
- Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
- Олександр Качур займався питанням відставки ЦВК. Саме з ним Офіс Зеленського консультувався при написанні подання про відставку Центрвиборчкому.
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