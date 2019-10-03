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Зеленський вніс на розгляд Ради новий склад ЦВК

Четвер, 3 жовтня 2019, 15:25
Зеленський вніс на розгляд Ради новий склад ЦВК

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

У списку 17 кандидатур, з яких 12 - представники, подані фракцією "Слуга народу", 2 висуванців "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Євросолідарності" та "Голосу".

Дослівно: "Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії:

Боярчук Оксани Борисівни ("Слуга народу"),

Буглака Юрія Олександровича, ("Європейська солідарність"),

Гатаулліної Олени Аухатівни ("Слуга народу"),

Гевка Андрія Євгеновича ("Голос") ,

Глущенко Вікторії Анатоліївни ("Батьківщина"),

Греня Віталія Вячеславовича ("Слуга народу"),

Діденка Олега Миколайовича ("Слуга народу"),

Дубовика Сергія Олеговича ("Опозиційна платформа – За життя"),

Євстігнєєва Андрія Сергійовича ("Слуга народу"),

Єфремової Ірини Олексіївни ("Слуга народу"),

Кармази Олександри Олександрівни ("Слуга народу"),

Любченка Павла Миколайовича ("Слуга народу"),

Мірошниченка Юрія Романовича ("Опозиційна платформа – За життя"),

Перепелюка Володимира Григоровича ("Слуга народу"),

Плукаря Віталія Володимировича ("Слуга народу"),

Постівого Сергія Олександровича ("Слуга народу"),

Фрицького Юрія Олеговича" ("Слуга народу").

 

Згідно з документом, подання внесено Зеленським у четвер, 3 жовтня.

У свою чергу лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав агентству "Інтерфакс-Україна", що в четвер подання президента про склад ЦВК Верховна Рада розглядати не буде.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на два тижні прострочив внесення нового складу ЦВК.

Передісторія:

  • 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.
  • Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
  • 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
  • Олександр Качур займався питанням відставки ЦВК. Саме з ним Офіс Зеленського консультувався при написанні подання про відставку Центрвиборчкому.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКВерховна РадаЗеленський
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