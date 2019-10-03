Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк розказав про конфлікт з Богданом

Четвер, 3 жовтня 2019, 17:19
Данилюк розказав про конфлікт з Богданом

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк визнав, що мав напружені стосунки з колишнім адвокатом власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, а тепер керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Джерело: інтерв’ю Данилюка українській службі BBC

Пряма мова Данилюка: "Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція".

Деталі: Данилюк зазначив, що Богдан під час націоналізації "ПриватБанку" представляв інтереси олігарха Ігоря Коломойського і намагався формувати позицію тоді ще кандидата у президенти стосовно цього процесу.

Він визнав, що має з Богданом напружені стосунки, але заявив, що йдеться не про справу "ПриватБанку".

Пряма мова: "Ні, ми просто з ним абсолютно різні цінності маємо, різні підходи, різний бекграунд. Я просто пів життя прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. Тобто хочу, щоб Україна була успішна і розумію, що для цього необхідно. Щоб будувалася прозора влада, щоб були незалежні інституції.

Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони і ми зараз кого треба наберемо і "порішаєм" зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад. Люди, які приносять це у нову владу, вони несуть надзвичайні ризики".

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк

Передісторія:

  • У 2017 році Данилюк був одним з ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес-партнер нинеешенего президента Володимира Зеленського Ігор Коломойський.
  • Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.
  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.
  • 27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.
  • 30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.
  • Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

"Українська правда" в Threads

Теми: Олександр ДанилюкБогданПриватЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Олександр Данилюк
НАЗК знайшло порушення під час конкурсу на посаду керівника БЕБ – адвокати Данилюка
Милованов змовчав про конфлікт інтересів – адвокати Данилюка
Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: