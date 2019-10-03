Данилюк розказав про конфлікт з Богданом

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк визнав, що мав напружені стосунки з колишнім адвокатом власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, а тепер керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Джерело: інтерв’ю Данилюка українській службі BBC

Пряма мова Данилюка: "Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція".

Деталі: Данилюк зазначив, що Богдан під час націоналізації "ПриватБанку" представляв інтереси олігарха Ігоря Коломойського і намагався формувати позицію тоді ще кандидата у президенти стосовно цього процесу.

Він визнав, що має з Богданом напружені стосунки, але заявив, що йдеться не про справу "ПриватБанку".

Пряма мова: "Ні, ми просто з ним абсолютно різні цінності маємо, різні підходи, різний бекграунд. Я просто пів життя прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. Тобто хочу, щоб Україна була успішна і розумію, що для цього необхідно. Щоб будувалася прозора влада, щоб були незалежні інституції.

Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони і ми зараз кого треба наберемо і "порішаєм" зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад. Люди, які приносять це у нову владу, вони несуть надзвичайні ризики".

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