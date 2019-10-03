Данилюк розказав про конфлікт з Богданом
Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк визнав, що мав напружені стосунки з колишнім адвокатом власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, а тепер керівником Офісу президента Андрієм Богданом.
Джерело: інтерв’ю Данилюка українській службі BBC
Пряма мова Данилюка: "Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція".
Деталі: Данилюк зазначив, що Богдан під час націоналізації "ПриватБанку" представляв інтереси олігарха Ігоря Коломойського і намагався формувати позицію тоді ще кандидата у президенти стосовно цього процесу.
Він визнав, що має з Богданом напружені стосунки, але заявив, що йдеться не про справу "ПриватБанку".
Пряма мова: "Ні, ми просто з ним абсолютно різні цінності маємо, різні підходи, різний бекграунд. Я просто пів життя прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. Тобто хочу, щоб Україна була успішна і розумію, що для цього необхідно. Щоб будувалася прозора влада, щоб були незалежні інституції.
Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони і ми зараз кого треба наберемо і "порішаєм" зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад. Люди, які приносять це у нову владу, вони несуть надзвичайні ризики".
Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк
Передісторія:
- У 2017 році Данилюк був одним з ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес-партнер нинеешенего президента Володимира Зеленського Ігор Коломойський.
- Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.
- 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.
- 27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.
- 30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.
- Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.