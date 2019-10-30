ООС: бойовики 9 разів відкривали вогонь

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Середа, 30 жовтня 2019, 07:10

29 жовтня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Російські найманці вели вогонь неподалік Богданівки, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, що на Приазов'ї, Луганського, Кримського.

 Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Донбас ООС Мінські угоди


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