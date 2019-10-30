ООС: боевики 9 раз открывали огонь
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Среда, 30 октября 2019, 07:10
29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.
Источник: отчет ООС
Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Российские наемники вели огонь неподалеку Богдановка, Авдеевка, Красногоровка, Водяного, что на Приазовье, Луганского, Крымского.
Напомним:
- 28 октября боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.
- В Золотом Луганской области 29 октября началось разведение сил несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
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