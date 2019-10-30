ООС: боевики 9 раз открывали огонь

29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские наемники вели огонь неподалеку Богдановка, Авдеевка, Красногоровка, Водяного, что на Приазовье, Луганского, Крымского.

Напомним: