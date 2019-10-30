ООС: боевики 9 раз открывали огонь

131 просмотр
Среда, 30 октября 2019, 07:10

29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские наемники вели огонь неподалеку Богдановка, Авдеевка, Красногоровка, Водяного, что на Приазовье, Луганского, Крымского.

Напомним:

Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД Германии призвало к разведению сил и в других районах Донбасса 30 октября 2019, 03:47
Разведение возле Золотого займет трое суток – командующий ОС 29 октября 2019, 18:55
В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом 29 октября 2019, 17:54
Все новости
Главные новости
В стенограмме разговора Трампа и Зеленского есть пробелы – чиновник Белого дома
В Киеве задержан главный специалист НБУ: погорел на взятке в $50 тысяч
Разведение у Золотого: в ОБСЕ не видели обстрелов, которые фиксировал штаб ООС
ТКГ открыла путь к встречи в Нормандском формате – спикер Кучмы
Все новости
Опыт

Как "Издательство Старого Льва" продает украинскую книжку в более чем 30 стран

еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

Поиск по сайту
Архив
Весь архів