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ООС: боевики 9 раз открывали огонь

Среда, 30 октября 2019, 06:10

29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские наемники вели огонь неподалеку Богдановка, Авдеевка, Красногоровка, Водяного, что на Приазовье, Луганского, Крымского.

Напомним:

Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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