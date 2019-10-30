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РФ просить Україну видати олігарха Фукса – Лещенко

Середа, 30 жовтня 2019, 06:55

Екснардеп та журналіст Сергій Лещенко заявив, що Росія надіслала в Україну запит щодо екстрадиції олігарха Павла Фукса.

Джерело: пост Сергія Лещенка

Деталі: За його словами, Фукс оголошений в розшук одним із районних судів Москви. Там він проходить у справі щодо "шахрайства у особливо великих розмірах здійсненого групою осіб".

Інформації про рішення ГПУ відносно екстрадиції олігарха поки немає.

"Фукс є громадянином України, але при цьому він був (чи залишається) громадянином РФ", – підкреслив Лещенко. 

Пізніше у Генпрокуратурі повідомили УП, що не отримували запиту від Росії на екстрадицію Фукса.

Після цього сам Лещенко заявив, що "інформація про запит Росії на екстрадицію Павла Фукса виявилася передчасною" і приніс вибачення читачам і фігуранту розслідування в Росії.

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Нагадаємо:

  • У жовтні 2019 року поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса. 

Ольга Гетьманець, УП

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Теми: РосіяолігархиУкраїнаГенпрокуратура
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