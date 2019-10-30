РФ просить Україну видати олігарха Фукса – Лещенко
Екснардеп та журналіст Сергій Лещенко заявив, що Росія надіслала в Україну запит щодо екстрадиції олігарха Павла Фукса.
Джерело: пост Сергія Лещенка
Деталі: За його словами, Фукс оголошений в розшук одним із районних судів Москви. Там він проходить у справі щодо "шахрайства у особливо великих розмірах здійсненого групою осіб".
Інформації про рішення ГПУ відносно екстрадиції олігарха поки немає.
"Фукс є громадянином України, але при цьому він був (чи залишається) громадянином РФ", – підкреслив Лещенко.
Пізніше у Генпрокуратурі повідомили УП, що не отримували запиту від Росії на екстрадицію Фукса.
Після цього сам Лещенко заявив, що "інформація про запит Росії на екстрадицію Павла Фукса виявилася передчасною" і приніс вибачення читачам і фігуранту розслідування в Росії.
Знати більше: Павло Фукс: Я думав вкластися в Зеленського. Але що це дає?
Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського та Ахметова
Нагадаємо:
- У жовтні 2019 року поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса.
powered by lun.ua