РФ просить Україну видати олігарха Фукса – Лещенко

Екснардеп та журналіст Сергій Лещенко заявив, що Росія надіслала в Україну запит щодо екстрадиції олігарха Павла Фукса.

Джерело: пост Сергія Лещенка

Деталі: За його словами, Фукс оголошений в розшук одним із районних судів Москви. Там він проходить у справі щодо "шахрайства у особливо великих розмірах здійсненого групою осіб".

Інформації про рішення ГПУ відносно екстрадиції олігарха поки немає.

"Фукс є громадянином України, але при цьому він був (чи залишається) громадянином РФ", – підкреслив Лещенко.

Пізніше у Генпрокуратурі повідомили УП, що не отримували запиту від Росії на екстрадицію Фукса.

Після цього сам Лещенко заявив, що "інформація про запит Росії на екстрадицію Павла Фукса виявилася передчасною" і приніс вибачення читачам і фігуранту розслідування в Росії.

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