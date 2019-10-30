Генеральна прокуратура не отримувала запиту від Росії на екстрадицію олігарха Павла Фукса.

Джерело: співрозмовники УП в Генпрокуратурі

Пряма мова джерела: "У ГПУ запиту на екстрадицію Фукса немає".

Деталі: Сам Фукс у коментарі УП відзначив, що нічого не чув про можливу екстрадицію.

Що було раніше: 29 жовтня екснардеп та журналіст Сергій Лещенко заявив, що Росія надіслала в Україну запит щодо екстрадиції олігарха Павла Фукса.

Пізніше Лещенко заявив, що "інформація про запит Росії на екстрадицію Павла Фукса виявилася передчасною" і приніс вибачення читачам і фігуранту розслідування в Росії.

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