У ГПУ запиту на екстрадицію Фукса немає

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Середа, 30 жовтня 2019, 09:19

Генеральна прокуратура не отримувала запиту від Росії на екстрадицію олігарха Павла Фукса.

Джерело: співрозмовники УП в Генпрокуратурі

Пряма мова джерела: "У ГПУ запиту на екстрадицію Фукса немає".

Деталі: Сам Фукс у коментарі УП відзначив, що нічого не чув про можливу екстрадицію.

Що було раніше: 29 жовтня екснардеп та журналіст Сергій Лещенко заявив, що Росія надіслала в Україну запит щодо екстрадиції олігарха Павла Фукса.

Пізніше Лещенко заявив, що "інформація про запит Росії на екстрадицію Павла Фукса виявилася передчасною" і приніс вибачення читачам і фігуранту розслідування в Росії.

Знати більше: Павло Фукс: Я думав вкластися в Зеленського. Але що це дає?

Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського та Ахметова

Передісторія:

  • У жовтні 2019 року поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса. 

Українська правда


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