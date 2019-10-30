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РФ просит Украину выдать олигарха Фукса – Лещенко

Среда, 30 октября 2019, 06:55

Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса.

Источник: пост Сергея Лещенко

Детали: По его словам, Фукс объявлен в розыск одним из районных судов Москвы. Там он проходит по делу о "мошенничества в особо крупных размерах совершенного группой лиц".

Информации о решении ГПУ относительно экстрадиции олигарха пока нет.

"Фукс является гражданином Украины, но при этом был (или остается) гражданином России", – подчеркнул Лещенко.

Позже в Генпрокуратуре сообщили УП, что не получали запроса от России на экстрадицию Фукса.

После этого сам Лещенко заявил, что "информация о запросе России на экстрадицию Павла Фукса оказалась преждевременной" и принес извинения читателям и фигуранту расследования в России.

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Напомним:

  • В октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса. 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: РосcияолигархиУкраинаГенпрокуратура
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