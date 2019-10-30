РФ просит Украину выдать олигарха Фукса – Лещенко

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Среда, 30 октября 2019, 07:55
Фото: Дмитрий Ларин

Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса.

Источник: пост Сергея Лещенко

Детали: По его словам, Фукс объявлен в розыск одним из районных судов Москвы. Там он проходит по делу о "мошенничества в особо крупных размерах совершенного группой лиц".

Информации о решении ГПУ относительно экстрадиции олигарха пока нет.

"Фукс является гражданином Украины, но при этом был (или остается) гражданином России", – подчеркнул Лещенко.

Знать больше: Павел Фукс: я думал вложиться в Зеленского. Но что это дает?

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Напомним:

  • В октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса. 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Росcия олигархи Украина Генпрокуратура


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