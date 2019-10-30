РФ просит Украину выдать олигарха Фукса – Лещенко
Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса.
Источник: пост Сергея Лещенко
Детали: По его словам, Фукс объявлен в розыск одним из районных судов Москвы. Там он проходит по делу о "мошенничества в особо крупных размерах совершенного группой лиц".
Информации о решении ГПУ относительно экстрадиции олигарха пока нет.
"Фукс является гражданином Украины, но при этом был (или остается) гражданином России", – подчеркнул Лещенко.
Позже в Генпрокуратуре сообщили УП, что не получали запроса от России на экстрадицию Фукса.
После этого сам Лещенко заявил, что "информация о запросе России на экстрадицию Павла Фукса оказалась преждевременной" и принес извинения читателям и фигуранту расследования в России.
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Напомним:
- В октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса.