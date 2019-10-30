В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет
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Среда, 30 октября 2019, 09:19
Генеральная прокуратура не получала запроса от России на экстрадицию олигарха Павла Фукса.
Источник: собеседники УП в Генпрокуратуре
Прямая речь источника: "В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет".
Что было раньше: 29 октября экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса.
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Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова
Предыстория:
- В октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса.
Украинская правда
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