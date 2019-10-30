В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет

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Среда, 30 октября 2019, 09:19

Генеральная прокуратура не получала запроса от России на экстрадицию олигарха Павла Фукса.

Источник: собеседники УП в Генпрокуратуре

Прямая речь источника: "В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет".

Что было раньше: 29 октября экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса.

Знать больше: Павел Фукс: я думал вложиться в Зеленского. Но что это дает?

Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова

Предыстория:

  • В октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса. 

Украинская правда


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