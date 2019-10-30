Дніпро остаточно очистили від зображень Леніна – ЗМІ

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Середа, 30 жовтня 2019, 15:37

У місті Дніпро демонтували останній настінний барельєф із зображенням радянського вождя Володимира Леніна.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на співавтора ініціативи "Стоп совок" Кирила Дороленка

Деталі: Активісти помітили барельєф із зображенням Леніна на фасаді гуртожитку №7 Дніпровської медичної академії. Вони написали запит до керівництва вишу, і балансоутримувач демонтував об’єкт.

Також у жовтні на вулиці Шинній у Дніпрі виявили недекомунізоване погруддя Леніна. Його після звернення активістів демонтував балансоутримувач – ДП "ЛУЧ" УТОС.

За словами Долоренка, у Дніпрі ще є недекомунізовані об’єкти, але вони в таких місцях, що самі активісти демонтувати їх не можуть, а влада ігнорує.

Наприклад, серп і молот як елемент оздоблення помітили на будівлі на центральному проспекті.

Передісторія:

  • В Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки".
  • На всій території країни забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму".
  • Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
  • В рамках декомунізації по всій території України демонтують пам’ятники Леніну. Ці скульптури також використовують як артоб’єкти.
  • 24 жовтня Система електронних торгів арештованим майном повідомила, що має намір торгувати демонтованими пам’ятниками радянському вождю Володимиру Леніну.

Теми: декомунізація Ленін Дніпро


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