Дніпро остаточно очистили від зображень Леніна – ЗМІ

У місті Дніпро демонтували останній настінний барельєф із зображенням радянського вождя Володимира Леніна.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на співавтора ініціативи "Стоп совок" Кирила Дороленка

Деталі: Активісти помітили барельєф із зображенням Леніна на фасаді гуртожитку №7 Дніпровської медичної академії. Вони написали запит до керівництва вишу, і балансоутримувач демонтував об’єкт.

Також у жовтні на вулиці Шинній у Дніпрі виявили недекомунізоване погруддя Леніна. Його після звернення активістів демонтував балансоутримувач – ДП "ЛУЧ" УТОС.

За словами Долоренка, у Дніпрі ще є недекомунізовані об’єкти, але вони в таких місцях, що самі активісти демонтувати їх не можуть, а влада ігнорує.

Наприклад, серп і молот як елемент оздоблення помітили на будівлі на центральному проспекті.

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