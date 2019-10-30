Днепр окончательно очистили от изображений Ленина – СМИ

В городе Днепр демонтировали последний настенный барельеф с изображением советского вождя Владимира Ленина.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на соавтора инициативы "Стоп совок" Кирилла Дороленка

Детали: Активисты заметили барельеф с изображением Ленина на фасаде общежития №7 Днепровской медицинской академии. Они написали запрос к руководству вуза, и балансодержатель демонтировал объект.

Также в октябре на улице Шинной в Днепре обнаружили недекоммунизированный бюст Ленина. Его после обращения активистов демонтировал балансодержатель – ГП "ЛУЧ" ​​УОС.

По словам Долоренко, в Днепре еще есть недекомунизированные объекты, но они в таких местах, где сами активисты демонтировать их не могут, а власть игнорирует.

Например, серп и молот как элемент отделки заметили на здании на центральном проспекте.

Предыстория: