Днепр окончательно очистили от изображений Ленина – СМИ
В городе Днепр демонтировали последний настенный барельеф с изображением советского вождя Владимира Ленина.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на соавтора инициативы "Стоп совок" Кирилла Дороленка
Детали: Активисты заметили барельеф с изображением Ленина на фасаде общежития №7 Днепровской медицинской академии. Они написали запрос к руководству вуза, и балансодержатель демонтировал объект.
Также в октябре на улице Шинной в Днепре обнаружили недекоммунизированный бюст Ленина. Его после обращения активистов демонтировал балансодержатель – ГП "ЛУЧ" УОС.
По словам Долоренко, в Днепре еще есть недекомунизированные объекты, но они в таких местах, где сами активисты демонтировать их не могут, а власть игнорирует.
Например, серп и молот как элемент отделки заметили на здании на центральном проспекте.
Предыстория:
- В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".
- На всей территории страны запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
- За нарушение закона предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.
- В рамках декоммунизации по всей территории Украины демонтируют памятники Ленину. Эти скульптуры также используют как арт-объекты.
- 24 октября Система электронных торгов арестованным имуществом заявила, что намерена торговать демонтированными памятниками советскому вождю Владимиру Ленину.
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